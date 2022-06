Die Spar-Filiale in Klagenfurt-Fischl erstrahlt bald in neuem Glanz. Der Supermarkt schließt am 12. Juli, um nach einer nur zehnwöchigen Umbauphase wieder zu öffnen.

KLAGENFURT. Moderner, heller, großzügiger: Der heimische Lebensmittelhändler Spar unterzieht nach und nach Filialen, die in die Jahre gekommen sind, einem umfassenden Makeover. Nachdem der Sparmarkt in der Welzenegger Paul-Gerhardt-Straße bereits kommenden Dienstag wegen eines kompletten Neubaus zusperrt, ist als nächstes die Spar-Filiale in der Fischlstraße 1 dran.

Zehn Wochen geschlossen

Der Sparmarkt im Klagenfurter Stadtteil Fischl schließt am 12. Juli um 13 Uhr, die Wiedereröffnung ist für 21. September geplant. Unseren Informationen nach werden die rund 20 Mitarbeiter der Filiale in der Umbauphase ihre Resturlaube aufbrauchen und sind anschließend vorübergehend beim AMS arbeitslos gemeldet. Kunden können in der Zwischenzeit zu Supermärkten in der Umgebung ausweichen, wie beispielsweise zum Sparmarkt in Ebenthal oder zum Eurospar Welzenegg.