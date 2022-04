Wie berichtet, sind vor einiger Zeit am Südring schwere Baumaschinen angerollt. Errichtet wird ein kleines Einkaufszentrum mit dem Namen "Modepark Röther". Geschäftsführer und Inhaber, Michael Röther, im Interview.

Wieso hat die Realisierung des Modeparks in Klagenfurt so lange gedauert? Immerhin ist das Grundstück ja bereits einige Jahre im Besitz des Unternehmens.

Michael Röther: Das Grundstück ist seit sechs Jahren im Besitz. Es gab einen Einspruch einer Nachbarin, der gerichtlich geklärt werden musste. Dann kam auch noch die Coronapandemie hinzu.

Warum glauben Sie, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein solches Projekt zu realisieren?

Weil ich die Coronakrise als beendet sehe und davon überzeugt bin, dass der Konsum wieder anziehen wird.

Michael Röther, Geschäftsführer und Inhaber, ist überzeugt: "Die Coronakrise ist beendet und der Konsum wird wieder anziehen."

Nicht erst, aber vor allem in den vergangenen zwei Jahren hat sich der Konsum sehr in Onlineshops verlagert. Trotz des Trends halten Sie am stationären Handel fest. Glauben Sie an eine (baldige) Trendumkehr?

Nein, wir glauben nicht an eine Trendumkehr. In unserem Mark hat der Onlinebereich einen Marktanteil von 30 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass dieser noch weiter steigen wird. Trotzdem ist auf dem Markt aber auch für gute Konzepte genügend Platz.

Wie viele Arbeitsplätze schaffen Sie mit dem Modepark Röther in Klagenfurt?

Ungefähr 35 bis 40 Arbeitsplätze werden es nach der Fertigstellung sein.

Sind Sie schon auf der Suche nach Mitarbeitern?

Ja, wir nehmen gerne Bewerbungen an. Die Eröffnung ist für den Herbst 2023 geplant.

Unweit von Ihrem Standort in Klagenfurt ist das erste Klagenfurter Shoppingcenter, der Südpark, beheimatet. Belebt die Konkurrenz das Geschäft?

Davon gehen wir aus, ja.