Das Klagenfurter Einzelunternehmen "Stereo Media" hat den A1-Innovationsaward gewonnen. A1-Vertriebsleiter Rene Eres und WOCHE-Chefredakteur Peter Michael Kowal haben den Preis überreicht.

KLAGENFURT (chl). A1-Vertriebsleiter Rene Eres und WOCHE-Chefredakteur Peter Michael Kowal überreichten den A1-Innovationsaward 2020 an Marco Virgolini für sein Veranstaltungstechnik-Einzelunternehmen "Stereo Media". A1 und das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort haben den österreichweiten Award ins Leben gerufen. Medienpartner ist die WOCHE Kärnten bzw. österreichweit der Regionalmedienverband Austria (RMA). Prämiert wurden Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU), die eine innovative Vorreiterrolle in ihrer Region einnehmen und mit kreativen Ideen, Innovationen oder Modernisierungen ihr Geschäft einen (digitalen) Schritt nach vorne brachten und bringen.

Kärnten innovativ

Vertriebsleiter Eres betonte im Rahmen der Verleihung am Stereo-Media-Standort am Klagenfurter Viktringer Ring: "KMUs sind die treibende Kraft der Wirtschaft und haben den Vorteil, dass sie flexibel und innovativ auf den Markt reagieren können. Mit dem Award wollen wir einen Impuls für die lokale Wirtschaft setzen und lokale Unternehmen vor den Vorhang holen, um zu zeigen, wie man mit innovativen Ideen neue Kunden und neue Märkte finden kann."

Eres über die Entscheidung für Stereo-Media als Preisträger: "Stereo-Media ist ein Paradebeispiel dafür, was mit Digitalisierung möglich ist und was dabei wirklich Innovatives herauskommen kann."

Über die Einreichungen für den A1-Innovationsaward: "In Kärnten hatten wir einen außergewöhnlich guten Rücklauf. Das liegt vor allem daran, dass viele Unternehmen hier wirklich innovativ sind."

Der A1-Innovationsaward ist dotiert mit 3.000 Euro von A1 für individuelle Produktlösungen sowie einer Print-Anzeige in der WOCHE.