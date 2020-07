Die Volksschule Hörtendorf in Klagenfurt setzt auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung und erhielt dafür eine Förderung vom Land Kärnten.

HÖRTENDORF. Um den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger voranzutreiben, fördert das Energie- und Klimaschutzreferat rund um Landesrätin Sara Schaar öffentliche Einrichtungen beim Ausstieg aus Öl und Gas. „Es freut mich, dass sich immer mehr Städte und Gemeinden aktiv für den Klimaschutz engagieren und zu einer lebenswerten Zukunft kommender Generationen beitragen möchten“, betont Schaar.

In der Volksschule Hörtendorf wurde eine Ölkessel- durch eine Pelletsanlage mit 112 Kilowatt Leistung ersetzt. Damit können jährlich 15.000 Liter Heizöl eingespart werden, das entspricht einer CO2-Verringerung von rund 43,5 Tonnen.

Klagenfurt in Vorreiterrolle

„Klagenfurt nimmt bei der Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern eine österreichweite Vorreiterrolle ein. Die Grundversorgung des Fernwärmenetzes, an das über 27.000 Haushalte angeschlossen sind, wird größtenteils mit Biomasse abgedeckt. Die Stadt stellt nun sukzessive die Heizanlagen in den stadteigenen Gebäuden auf alternative Brennstoffe um und nimmt so eine Vorbildfunktion ein“, informiert Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz. Und spart dabei: Durch den Umstieg von Öl auf Pellets werden die jährlichen Energiekosten in der Volksschule Hörtendorf um 8.000 Euro gesenkt.

Landesrätin Sara Schaar unterstützt diesen aktiven Beitrag zur klimafreundlichen Energienutzung mit einer Förderung von über 10.340 Euro. „Mit dieser Aktion wird ein wichtiger Beitrag zur Forcierung der Alternativenergie in Kärnten und zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet“, erklärt Energie- und Klimaschutz-Referentin Schaar bei der Übergabe der Förderung.