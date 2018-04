Alpen Adria Tipps: Bob Dylan in Jesolo, Oliven- und Mangold-Fest in Padna

23.04.2018, 00:30 Uhr

Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan beehrt im Rahmen seiner "Never Ending Tour", die er 1988 begonnen hat, den Urlaubsort Jesolo. Rund 20 Songs wird er spielen, ob er mit dem Publikum spricht oder nicht, bleibt immer eine Überraschung. Eins aber ist sicher: Seine Songs klingen nie, wie schon einmal gehört. Am Donnerstag, 26. April, 21 Uhr, tritt Bob Dylan mit seiner Band im Pala Arrex (ehemals Palazzo del Turismo) in Jesolo auf! Infos zum Konzert: www.azalea.it; Kartenvorverkauf: www.ticketone.it

Im Hinterland von Portorož, im malerischen und denkmalgeschützten Karst-Dorf Padna, feiert man am 28.und 29. April, jeweils ab 9 Uhr, das Olivenöl- und Mangold-Fest. Die Besucher können erstklassiges Olivenöl und Weine aus dem slowenischen Istrien verkosten und kaufen, sowie sich über die Produktion informieren, kulinarische Spezialitäten aus bzw. mit Mangold sowie viele andere lokale Produkte genießen. An beiden Tagen kostenloser Shuttledienst: Piran - Portorož – Padna. Infos: www.portoroz.si.