Alpen Adria Tipps: Chemical Brothers in Jesolo, Olivenfest in Padna

20.04.2017, 00:30 Uhr

Tom Rowlands und Ed Simon, besser bekannt als „The Chemical Brothers“, gastieren am 29. April im Pala Arrex (Piazza Brescia) mit ihrem „DJ Set“. Die Pioniere des „Big Beat“ machen die Adria-Stadt Jesolo für eine Nacht zur elektronischen Musikhauptstadt; deren Auftritt ist für 1 Uhr geplant. Los geht’s um 22 Uhr, im Vorprogramm der Chemical Brothers ist das britische DJ-Kollektiv „Nathan Detroit“ zu erleben. Karten: http://www.ticketone.it ; Ö-Ticket.

Ein kleines, aber sehr feines kulinarisches Fest ist das Oliven- und Mangoldfest im denkmalgeschützten Dorf Padna im Hinterland von Portorož/Piran. Am 29. und 30. April, jeweils ab 10 Uhr, kann man dort erstklassiges Olivenöl und Mangold-Kulinarik verkosten, sich in den Höfen die Olivenölerzeugung erklären lassen, Weine verkosten, am Markt einkaufen und vieles mehr. Für volkskulturelle Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Das detaillierte Programm auf http://www.portoroz.si (unter Erlebnisse/Events).