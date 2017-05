Alpen Adria Tipps: Depeche Mode in Laibach, Joss Stone in Tarvis

08.05.2017, 14:30 Uhr

Aviso auf das „No Borders Music Festival“ am Areal der Piazza Unità: Die britische Soulsängerin Joss Stone nahm mit 16 Jahren ihr erstes Album „The Soul Sessions“ auf und galt kurz darauf als neue Soulstimme schlechthin; am 28. Juli gastiert sie (zum zweiten Mal) in Tarvisio.Der Linzer DJ, Musiker und Produzent Parov Stelar erfand den Elektro-Swing und lässt am 30. Juli sein Publikum tanzen. Karten: http://www.ticketone.it ; Ö-Ticket.

Kein Konzert in Österreich, dafür in der slowenischen Hauptstadt: Depeche Mode, Pioniere und Protagonisten des Elektropop der 1980er-Jahre, spielen im Rahmen ihrer „Global Spirit Tour“ eigene Klassiker und Songs aus dem neuen Album „Spirit“: am 14. Mai, 19.45 Uhr, in der Sporthalle/Športna dvorana Stožice (Vojkova cesta 100). (Karten: http://www.eventim.si