Alpen Adria Tipps: Die Kulinarik Friauls, Bryan Adams in Laibach

09.09.2018, 03:00 Uhr

Von 13. bis 16. September wird Udine zum friulanischen Genuss-Mekka. An diesen vier Tagen können an den Ständen und Kiosken, auf den Plätzen und in den Straßen des Zentrums typische friaulische Produkte verkostet werden - der Schinken von San Daniele und der von Sauris, der Montasio-Käse, der Frico, die Weine, die Grappas und vieles mehr. Neben den Verkostungen erwarten die Besucher Kochkurse, Vorführungen und Workshops, Präsentationen und Tagungen mit Fokus auf lokalen kulinarischen Spezialitäten, dazu Straßendarbietungen, Lehr-Workshops für Kinder, Musik und Darbietungen unterschiedlicher Art und für jedes Alter. Alle Infos: www.friuli-doc.it.

Aviso: Am 22. November gastiert der kanadische Rock-Pop-Superstar Bryan Adams in Laibach. Seine Konzertreise steht unter dem Motto "The Ultimate Tour", was ein Feuerwerk an Hits aus vier Jahrzehnten erwarten lässt, denn "Ultimate" ist auch der Titel seines aktuellen Greatest-Hits-Albums. Am 22. 11., 20 Uhr, Sporthalle/Športna dvorana Stožice (Vojkova cesta 100). Karten: www.eventim.si; Ö-Ticket.