Alpen Adria Tipps: Domingo in Laibach, Nek, Max & Renga in Jesolo

10.01.2018, 00:30 Uhr

Ein italienisches All-Star-Trio hat sich zusammengetan und geht gemeinsam auf Konzertreise: Nek, Max Pezzali und Francesco Renga. Vergangenen Herbst erschien das gemeinsam eingespielte Album „Duri da battere“, auf der Tour sind auch die größten Hits jedes einzelnen der Supertrios zu hören. Am 18. Jänner, 21 Uhr, Pala Arrex in Jesolo. Karten: http://www.ticketone.it. Zum ersten Mal in Slowenien gastiert Star-Tenor Plácido Domingo. Am 20. Jänner, 20 Uhr, singt der Opernstar in der Sporthalle/Dvorana Stožice (Vojkova cesta 100). Begleitet vom RTV-Slovenija-Symphonieorchester singt er seine Parade-Verdi-Rollen und weitere seiner Lieblings-Arien sowie eine persönliche Auswahl an Latin-Crossover-Songs und Liedern aus seiner Heimat Spanien. Am Tag darauf feiert Domingo seinen 77. Geburtstag. Karten: http://www.eventim.si, Ö-Ticket.