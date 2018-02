Alpen Adria Tipps: Dylan in Jesolo, Valentinstag in Piran

08.02.2018, 00:30 Uhr

Er gilt als einer der wichtigsten Protagonisten des Rock, als Inkarnation einer Gegenkultur und wird als einer der wichtigsten Songschreiber gefeiert. Das US-Nachrichtenmagazin „Newsweek” bezeichnet ihn als für die Pop-Musik gleichbedeutend wie „Einstein für die Physik”. Im Dezember 2016 wurde ihm als erstem Musiker der Nobelpreis für Literatur verliehen.Am Donnerstag, 26. April, 21 Uhr, tritt Bob Dylan mit seiner Band im Pala Arrex (ehemals Palazzo del Turismo) in Jesolo auf! Infos zum Konzert: www.azalea.it , Kartenvorverkauf: www.ticketone.it

Die Hafenstadt stellt anlässlich des Valentinstages bzw. am darauf folgenden Wochenende das Venezianerhaus (Benečanka) und dessen romantische Geschichte in den Mittelpunkt und schnürt ein auf die Liebe zugeschnittenes Valentins-Paket. Am Programm: Besichtigung des Venezianerhauses samt Sekt-Verwöhnung, Valentins-Ball im Tartini-Theater, Valentins-Markt, Baum der Liebe und einigem mehr (am 17. und 18. Februar). Infos: http://www.portoroz.si (unter Erlebnisse/Events).