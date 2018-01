Alpen Adria Tipps: Faschings-Highlights in Manzano und Laibach

31.01.2018, 00:30 Uhr

Der Fasching in Manzano, (Carnevale Manzanese; südöstlich von Udine am Natisone) erreicht seinen Höhepunkt am Samstag, 10. Februar, mit der Maskenparade. Die Teilnehmer des Umzugs sammeln sich um 15 Uhr in der Via Braida (in der Nähe des Bahnhofs) und ziehen ab 15.45 Uhr zur Piazza Chiodi, wo auch die anschließende Unterhaltung für große und kleine Faschingsbegeisterte stattfindet. Karnevalsfest mit u.a. Wein- und Spezialitätenständen sowie Tanz und Musik ab ca. 18 Uhr. Infos: http://www.turismofvg.it/Evento/101386/Carnevale-Manzanese-2018

Höhepunkt des Faschings in der slowenischen Hauptstadt: Beim „Drachenkarneval“ (Zmajev karneval) am 10. Februar, ab 11 Uhr, erlebt der Besucher den Faschingsumzug durch die Straßen der Stadt und das Unterhaltungsprogramm auf dem Kongress-Platz (Kongresni trg). Am Umzug nehmen Gruppen mit traditionellen Faschingsmasken – etwa Kurenti, Laufarji und Morostarji – sowie Kinder- und andere Maskengruppen teil.Infos: https://www.visitljubljana.com (unter Events).