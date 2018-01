Alpen Adria Tipps: Goran Bregovićs musikalische "Briefe" und Klassik-Punker Nigel Kennedy

25.01.2018, 00:30 Uhr

Goran Bregović will mit seinem neuen Album „Three Letters From Sarajevo“ Mauern einreißen und Grenzen öffnen und eint in diesen „Briefen“ auf harmonische Weise die Religionen seiner Geburtsstadt Sarajevo. So auch am 3. Februar, 21.30 Uhr, im Gran Teatro Geox in Padua. Infos, Karten: https://www.zedlive.com. Aviso: Im Union-Saal des Grand Hotel Union (Miklošičeva cesta 1) findet das „Ljubljana Winter Festival“ statt. Große Namen sind das Motto und werden in dem Jugendstil-Festsaal das Publikum begeistern. Am 10. Februar gastiert Star-Geiger Nigel Kennedy, am 13. 2. feiern Sloweniens bekannteste Gospel-Singer, das „New Swing Quartet“ das 50-Jahre-Jubiläum. Star-Tenor Ramón Vargas singt einige der bekanntesten Arien am 14. 2., begleitet vom „RTV Slovenia Symphony Orchester“ unter dem Dirigat von Maestro Facundo Agudin. Beginn: jeweils 19 Uhr; Karten: http://www.ljubljanafestival.si ; auch: Ö-Ticket.