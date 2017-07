Alpen Adria Tipps: Joss Stone in Tarvis, Klassik in Piran

19.07.2017, 00:30 Uhr

Vor 15 Jahren, als 16-Jährige, veröffentlichte Joss Stone ihr Albumdebüt „The Soul Sessions“ und gehört seither zur Speerspitze des britischen Soul. Am 28. Juli, 21.15 Uhr, gastiert sie im Rahmen des „No Borders Music Festival“ am Piazza Unitá. Bei Schlechtwetter findet das Konzert in der Sporthalle von Tarvisio statt. Ebendort am 30. Juli, 21.15 Uhr: der Linzer Elektroswing-Pionier Parov Stelar & Band. Tickets: http://www.ticketone.it ; Ö-Ticket.

Noch bis 6. August geht am Tartini-Platz das „Sommerfestival Piran“ über die Bühne vor der Giuseppe-Tartini-Statue – mit täglichem Kulturprogramm um 21 Uhr, beispielsweise das Ballett „Die Kameliendame“ am 31. Juli. Infos: http://www.portoroz.si/de (unter Erlebnisse/Events).Beim letzten der 39. „Piraner Musikabende“ im Minoritenkloster gastieren die Violinistin Oksana Pečeny und Gitarrist Matic Dolenc mit Werken von Tartini,Paganini, Vivaldi u. e. m. Infos, Karten: http://www.avditorij.si.