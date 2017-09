Alpen Adria Tipps: "Novum" mit Procol Harum, Bilder "Ex Tempore"

28.09.2017, 15:00 Uhr

Gary Brooker und seine Band „Procol Harum“ feiern das 50-Jahre-Bühnenjubiläum und das (auch der Tour den Titel gebende) neue Album „Novum“. Die Protagonisten des Progressive Rock treten am 7. Oktober, 21 Uhr, in Pordenone auf, im Palasport Forum. Karten: http://www.ticketone.it. Zum 52. Mal fand im September der Wettbewerb für Bildende Künstler „Ex Tempore“ statt. Rund 250 Maler aus mehr als einem Dutzend Ländern nahmen an Europas ältestem auf Zeit und Ort begrenzten „Künstlerwettstreit“ teil. Die besten dabei entstandenen Werke sind derzeit ausgestellt: bis 19. November in der Stadtgalerie (Mestna galerija) am Tartini-Platz in Piran, bis 5. November im Ausstellungszentrum Monfort (Razstavišče Monfort) in Portorož (ehemaliger Salzspeicher). Infos: http://www.obalne-galerije.si.