Alpen-Adria-Tipps: Spargelfest in Tavagnacco, Rag'n'Bone Man in Laibach

01.05.2018, 02:30 Uhr

In der friulanischen Kleinstadt im Hügelland nördlich von Udine feiert man am 5. und 6. Mai sowie am 12. und 13. Mai das Spargelfest (Festa degli Asparagi). Das Fest sowie der Spargelanbau haben hier eine bereits sehr lange Tradition - das Fest findet zu 82. Mal statt. Infos: www.protavagnacco.si.Der britische Rap- und Popstar Rag'n'Bone Man erntete mit seinem Hit "Human" weltweiten Ruhm. Mit 15 Jahren begann er in seiner Heimatstadt als Rapper, und als sein Vater ihn ermutigte, in lokalen Blues-Clubs aufzutreten, entdeckte er sein Gesangstalent.Am 5. Mai, 20 Uhr, tritt Rag'n'Bone Man im Rahmen seiner "Grande Reserve"-Tour in der Hala/Halle Tivoli auf (Celovška cesta 25). Karten: www.eventim.si; Ö-Ticket.