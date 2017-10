Alpen Adria Tipps: Triest und seine Kaiserin, Laibach, Burger und Bier

04.10.2017, 00:30 Uhr

Das einstige Fischerdorf Triest feiert den 300. Geburtstag „seiner“ Kaiserin Maria Theresia (13. 5. 1717 - 29. 11. 1780), der es den Aufstieg zur Kaiserstadt und zu einer der bedeutendsten europäischen Hafenstädte verdankt. Das Jahresprojekt firmiert seit Juli unter dem Titel „Una Donna è Trieste“ (Eine Frau ist Triest) und inkludiert Kongresse, diverse Veranstaltungen und Ausstellungen. Ein Kernstück des Gedenkjahres ist die erst kürzlich eröffnete Ausstellung „Maria Theresia und Triest. Geschichte und Kulturen der Stadt und ihres Hafens“ (Maria Teresa e Trieste. Storia e culture della città e del suo porto) im Magazzino delle Idee am Corso Cavour 2. Bis 18. 2. 2018, täglich, außer Montag, 10 bis 19 Uhr; Infos: http://www.mariateresaetrieste.it.

Am 14. Und 15. Oktober, jeweils 11 bis 22 Uhr, kann man einen Ausflug in die slowenische Hauptstadt mit einer Verkostungsrunde beim „Bier und Burger Fest“ (Pivo & Burger Fest) am Zentralen Marktplatz verbinden. Slowenische Bierbrauer und Burgerbräter präsentieren ihre immer vielfältigeren Variationen. http://www.visitljubljana.com (unter Events).