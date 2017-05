Alpen Adria Tipps: Verkosten, genießen und ein offener Hafen

13.05.2017, 00:30 Uhr

Von 19. bis 21. Mai präsentieren sich bei „Sapori pro Loco“ am Gelände der Villa Marin in Passariano Tourismusverbände, Kulturinstitutionen, Gastronomen und Produzenten typischer kulinarischer Köstlichkeiten aus Küche und Keller aus Friaul-Julisch-Venetien. Der Eintritt ist frei. Ein kulturelles und unterhaltendes Rahmenprogramm ergänzt die Leistungsschau der Ausstellenden. Veranstalter, Infos: http://www.prolocoregionefvg.it.

Im kleinen, aber feinen Weinbauort Marezige (im Hinterland von Koper) findet von 19. bis 21. Mai das 45. Refosco-Festival statt. Neben Kostproben des typischen Roten aus dem slowenischen Istrien, „offenen Kellertüren“, Marktstandln etc. gibt es selbstredend auch andere Weine der Region, typische kulinarische Spezialitäten und jede Menge Unterhaltung. Veranstalter, Infos: http://www.praznik-refoska.si. Ein weiterer Grund, an diesem Wochenende die slowenische Küste anzupeilen, ist der Tag der offenen Tür am 20. Mai im Hafen Koper ( https://luka-kp.si ).