Beendet - Gewinnspiel - 2x Übernachtung inkl. Halbpension in der "Terme KRKA"

02.05.2017, 08:21 Uhr

Über was darf ich mich als GewinnerIn freuen?



2 Übernachtungen mit Halbpension im Doppelzimmer (für 2 Personen),



1 x Eintritt in die Saunawelt Oaza, (für 2 Personen)



1 x Frühstück im Zimmer mit Zimmerservice (nach Wunsch),

Zubereitung von gesunden kulinarischen Gaumenfreuden



unbegrenztes Baden (am Wochenende auch Nachtbaden) in den Thermalbädern,



geführte Wanderungen, Nordic-Walking, Jogalates, morgendliche Spaziergänge mit Dehn- und Atemübungen, Wasseraerobik,



Animationsprogramm,



WiFi.



Zum Hotel



Kärntner WOCHE und Terme KRKA freuen sich Ihnen, liebe(r) RegionautIn, ein TOP Gewinnspiel auszuspielen.Unter allen teilnehmenden Regionauten wird einverlost. Dolenjske Toplice liegt im südöstlichen Teil Sloweniens, am westlichen Rand des Talkessels von Novo mesto und zählt zu den ältesten Kurorten Europas.

Teilnahme am Gewinnspiel



Ziehung

Mit seinem aktuellen Angebot an Bad-, Heil- und sonstigen Dienstleistungen ist der Ort ein attraktives Ziel für Gäste unterschiedlichen Alters aus ganz Europa.TripAdvisor, die größte Touristikwebseite zeichnete aufgrund von Meinungen und Bewertungen der Gäste das Dienstleistungsangebot im Hotel Balnea mit einem Prestige-Preis für Exzellenz aus.Um amgenügt es denunter dem Beitrag zu klicken.Dieerfolgt per Facebook Live Video am! Die bzw. der Gewinner wird anschließend von uns kontaktiert!Vielen Dank für die Teilnahme am Gewinnspiel. Der glückliche Gewinner ist..... Trommelwirbel.....anaus Villach!Hier dasvon der Ziehung:Viel Glück und erholsame Tage in der Terme KRKA!