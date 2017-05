Blasmusikkapelle weckt die Klagenfurter auf

, Alter Platz , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Die IG-Innenstadt holt am Samstag, dem 20. Mai, mit dem "Aufwecken" mit einer Blasmusikkapelle, eine alte Klagenfurter Tradition des 19. Jahrhunderts wieder ins Leben zurück. Was früher die Militärkapellen der Klagenfurter Garnison besorgten, bietet heuer erstmals die Stadtkapelle St.Veit an der Glan. Nachdem die Kapelle um 10 Uhr am Alten Platz Auftstellung genommen hat wird durch die Innenstadt marschiert um die Klagenfurter zu wecken.