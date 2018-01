Bob Dylan in Jesolo

29.01.2018, 17:03 Uhr

Am 26. April gastiert Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan an der italienischen Adria.

Er gilt als einer der wichtigsten Einzel-Interpreten der Rock-Ära, als Inkarnation einer Gegenkultur und wird heute als einer der wichtigsten Songschreiber des Jahrhunderts gefeiert. Das US-Nachrichtenmagazin “Newsweek” bezeichnet ihn als für die Pop-Musik gleichbedeutend wie “Einstein für die Physik”. Im Dezember 2016 wurde ihm schließlich als erstem Musiker der Nobelpreis für Literatur verliehen.Am 24. Mai 1941 im Mittleren Westen der USA geboren, ist Bob Dylan (bürgerlicher Name: Robert Allen Zimmermann) seit über vier Jahrzehnten in vielen künstlerischen Bereichen aktiv. Neben der Musik und dem Songschreiben zeichnet und malt er, hat für “Masked & Anonymous” 2003 am Drehbuch mitgeschrieben und auch die Hauptrolle darin übernommen. Keine dieser zahlreichen Aktivitäten hindern ihn jedoch daran die 1988 gestartete – und inoffiziell als solche bezeichnete – “Never Ending Tour” mit rund 100 Konzerten pro Jahr unermüdlich fortzusetzen.Der US-Amerikaner ist ein Künstler, der sich weigert, sich auf seinem Legendenstatus auszuruhen und sich stattdessen mit seiner kongenialen Begleitband auf der Bühne Abend für Abend neu erfindet.Er begeistert dabei mit neuen Lesearten von Songs, die Generationen bewegt und berührt haben und immer wieder unterschiedlichen Stücken aus einem Lebenswerk, das seinesgleichen vergeblich sucht.

Am Donnerstag, 26. April, 21 Uhr, tritt Bob Dylan mit seiner Band im Pala Arrex (ehemaliger Palazzo del Turismo) in Jesolo auf!Infos zum Konzert: http://www.azalea.it/?az_eventi=bob-dylan-3

Kartenvorverkauf: https://www.ticketone.it