KLAGENFURT. Unter dem Titel "Verfalllen & vergessen" findet am Samstag, dem 28. Oktober, um 18 Uhr die Buchpräsentation und Fotoshow "Lost-Places in der Alpen-Adria-Region" im Planetarium statt. Spektakulär wird es dabei mit bewegten und bewegenden 360-Grad-Fotos in der Kuppel. Reservierung: facebook.com/geheimnisvolle.unterwelt.