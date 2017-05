CHL sah las und hörte

04.05.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 18, 4. 5. 2017

„… schlechte Zeiten. Wie alles begann – Folgen 1-100“: Zum 25-Jahre-Jubiläum in einer „SD on Blu-Ray“-Edition: 2.400 Minuten in DVD-Qualität auf 2 Discs zum günstigen Preis. Für GZSZ-Nostalgiker. (ab 5. 5., Alive)„… The Pamela Anderson Years“: Alle 5 Staffeln (1992 bis 1997) mit der vollbusigen Blondine – und natürlich David Hasselhoff – erstmals in einer 30 DVD-Box. Wer’s braucht … (ab 5. 5., Alive)

„… Das Beste der italienisch-slowenischen Grenzregion“: Elisabeth Tschernitz-Berger. Zum (besseren) Kennenlernen dieses kulinarisch und kulturell ganz besonderen Landstrichs. Fotos: Karlheinz Fessl. (Styria)„Federn Live 2014-2016“: 23 ehrliche, nicht nachbearbeitete Live-Tracks von HvG und seiner grandiosen Band der vergangenen zehn Jahre. Heuer ist Konzertpause, daher Danke für dieses Album! (Capriola/Sony)Molden, Resetarits, Soyka, Wirth kreierten auch fürs 3. gemeinsame Album zeitlose Musik zwischen, Blues, Soul, Folk und Wienerlied und akustische Stimmungsbilder, die auch Nicht-Wien-Liebende mögen (müssen). Allerfeinst! (monkey./Rough Trade)„Duft der Männer“: Auch auf ihrem 5. Album überzeugt das Quartett mit ihrer ganz eigenen Nische zwischen Soul, Wienerlied und Jazz und ihrem ganz eigenen Ausdruck zwischen Humor, Ironie, Romantik und Melancholie. Herrlich! (Viennese Soulfood Records/Hoanzl)