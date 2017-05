CHL sah las und hörte

10.05.2017, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe 19, 10. 5. 2017

„Maigret. Vol.. 1“**Georges Simenon ist vermutlich einer der besten Krimiautoren ever, auf jeden Fall einer der Wegweisenden. Verfilmungen seiner Romane sind meist Naja … So auch diese aus den 1990er-Jahren. (6 Folgen/3 DVDs; Alive)„Mutter Blamage …“***„… und die Brandstifter. Das Versagen der Angela Merkel ― warum Deutschland eine echte Alternative braucht“, von Stephan Hebel. Wie die Kanzlerin den Aufstieg des Rechtspopulismus mitverschuldete, plus: mögliche Alternativen. (Westend)

Alfred Goubran****„Herz. Eine Verfassung“: Theaterdisponent sinniert über Leben und Theater, über Theater und Psychiatrie, und wie/warum er dort gelandet ist. Ein innerer Monolog in einem Satz auf fast 190 Seiten. Sich darauf einlassen, lohnt! (Braumüller)Willie Nelson****„God’s Problem Child“: 84 und die Country-Ikone kann‘s immer noch – Singen, Texten, Lieder schreiben. Dem Alter gemäß eher laid back, aber um nichts weniger intensiv. So altert man würdig und Rock’n‘Roll-gemäß! (SM/Legacy Recordings)Ostinato****Wiederveröffentlichung zweier legendärer Alben zum 40-Jahre-Jubiläum einer der besten heimischen Jazz-/Funk-/Fusion-Bands: „Babybeat“ (1983) und „Slowwalker“ (1985). Legendär und nach wie vor hörenswert! (Jive Music)ATB**„neXt“: Hinter ATB steht der sächsische Produzent, DJ und Songschreiber André Tanneberger, Sammler globaler Dance-Pop-Hits seit 20 Jahren, und daran wird’s auch hier nicht mangeln. Eignet sich zweifelsfrei für den Tanzboden … (Kontor/Edel)