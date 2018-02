CHL sah las und hörte

07.02.2018, 00:30 Uhr

WOCHE Kärnten, Ausgabe Nr. 6, 7. 2. 2018

„The Con Artist“ (2010) und „Blutsverwandte“ (1978, Regie: Claude Chabrol!) auf 1 CD: Zwei völlig verschiedene Filme, die bezeugen, warum Sutherland zurecht den Ehren-Oscar verdient. (Eurovideo)„Ratschläge des Herzens“: Die weisen und wahren Worte des großen Meisters (Original: 2001) in einer hübschen Taschenbuch-Deluxe-Edition. Zum Immer-wieder-Rat-suchen. (Hardcover im Kleinformat; Diogenes)

... Stephan Eicher: „Song Book“. Der Dichter textet, der Musiker (u.a. Grauzone/“Eisbär“) komponiert: 17 Songs, und Suter dichtet dazu die Hintergründe. Ironie & Melancholie Hand in Hand. (Buch mit CD/Diogenes)„Die Nobelpreis-Vorlesung“: Dylan bettet seine literarischen und musikalischen Ein- und Ansprüche in seinen Kontext. Und dazu die sehr aufschlussreiche Begründung der Nobel-Jury. Echt lesenswert! (Hoffmann & Campe)“… Coming Home – The Tribute Donauinselfest 2017“: Zum 20. Todestag (6. 2.) das legendäre Inselkonzert neu performt von Falcos Band und Gästen wie Gianna Nannini, Julian le Play, Fettes Brot, Johannes Krisch, Roman Gregory, Georgij Makazaria, Edita Malovic, Yasmo, Skero, Tarek Leitner u.e.m. (CD+DVD; Sony)„2gether“: Einer von Österreichs besten Gitarristen (u.a. Tokyo, Jojo sowie bei/für unzählige nationale und internationale Super-Acts, von Bobby Womack bis Fendrich) und Songwritern (leider nicht Sängern) mit eigenen, wirklich tollen Rock-Pop-Songs mit Hit- und Ohrwurm-Qualität. (rox4records)