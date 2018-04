CHL sah las und hörte

25.04.2018, 00:30 Uhr

40 Jahre Kultmusical: Digital restaurierte Editionen von Grease 1 und 2 sowie Neuverfilmung Grease Live“ (Neuverfilmung/Bühne). Empfohlen in der limitierten Steelbox, auch einzeln erhältlich. (DVD, BD, Universal Pictures)„Totenweg“: Junge Polizistin und ein Kommissar kurz vor der Pensionierung, Ein nie aufgeklärter Mord und ein 18 Jahre anhaltendes Schweigen der Polizistin. Höchst interessanter Plot! (Lübbe)

„Der Häfen-Report. Was hinter Österreichs Gittern passiert“: Eine nüchterne, aber fein recherchierte Bestandsaufnahme des heute üblichen Strafvollzugs auf beiden Seiten. (Ueberreuter)“About Friends. Fünf tierische Feunde finden den wertvollsten Schatz der Welt”: Der Kärntner Musiker als Erzähler dieses reizenden Hörpsiels über Freundschaft und Respekt. (One Take Records)„Forever Words. The Music“: Chris Cornell (großartig!), Elvis Costello, Kris Kristofferson & Willie Nelson, John Cougar Mellencamp, June Carter u. e. m. vertonten Auszüge aus Cashs gleichbetitelten Lyrikband. (Rhino)„A Girl Cried Red“: Die New Yorker Rapperin experimentiert diesmal mit allerlei (auch akustischem) Instrumentarium und setzt auf ihrem „emo mixtape“ auf das soulige Timbre ihrer Stimme. (Beggars Group)