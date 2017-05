Der Talisman

09.05.2017, 15:04 Uhr

Posse mit Gesang von Johann Nepomuk Nestroy / Musik von Adolf Müller, neu arrangiert von Primus Sitter



bis 30. Mai 2017

am Stadttheater Klagenfurt

Nestroys brillante Komödie wider das Vorurteil wendet sich scharfzüngig gegen Borniertheit und Opportunismus. Bühnenwirksame Situationskomik, bis ins Detail geschliffene Sprache und eine Fülle überaus plastischer, lebendiger Charaktere machten die Posse zu seinem größten Erfolg. Freuen Sie sich auf ein namhaftes Schauspielensemble: u.a. auf die Burgschauspielerin Gertraud Jesserer in der Rolle der Frau von Cypressenburg, die sich vom „rotkopfigen“ Titus Feuerfuchs, gespielt von Nicolai Despot, bezirzen lässt. Claudia Kainberger spielt die ebenfalls rothaarige Salome Pockerl, bei der Titus schlussendlich sein Glück findet. Regisseurin Lore Stefanek kehrt nach der umjubelten Inszenierung von Geschichten aus dem Wiener Wald wieder an unser Haus zurück, die Bühnenmusik kommt vom Kärntner Jazz-Gitarristen Primus Sitter und dem berühmten Tubisten Jon Sass.

Rothaarige haben einen schlechten Charakter, ihnen ist einfach nicht zu trauen?! So muss es sein, denn deshalb wird Titus Feuer fuchs seiner Haarfarbe wegen ausgegrenzt, aus diesem Grund findet er keine Arbeit. Als ihm der Zufall eine schwarze Perücke als Talisman in die Hände, oder besser gesagt auf den Kopf spielt, nimmt sein Leben mit einem Schlag eine neue Richtung. Sie katapultiert ihn mitten hinein in die Welt des aufsteigenden Standesdünkels und öffnet ihm nicht nur das Tor zum Schloss der Frau von Cypressenburg, sondern auch die Herzen aller dort versammelten Witwen. Mit dem Verlust seiner Haartarnung aber wird er von den begehrlichen Witwen sofort fallen gelassen. Titus aber verlässt, um einiges klüger geworden, die hohle Welt des bloßen Scheins.