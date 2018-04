Die Eisernen machen Theater

25.04.2018, 09:44 Uhr

"Die Eisernen" wurde ein Jahrgang beim italienischen Militär genannt. Genau diesem Jahrgang gehören zwei der drei Protagonisten in Aldo Nicolajs Theaterstück an, in dem es um das Altwerden und das Altsein geht, mal komisch, mal traurig und durchaus auch skanadlös.

"Das ist ein Weib", so lautet gleich der erste Satz, der im Laufe des Stückes zu einer schicksalhaften Freundschaft führt. Zuerst spröde, später immer offenherziger treffen einander Libero Bocca, Luigi Lapaglia und Ambra im Park um ihrer Einsamkeit zu entkommen. Sie sind in einer Situation, in die jedeR einmal kommt: man wird alt und man stellt sich irgendwann die Frage nach Ziel und Sinn des Lebens. Wird man noch geliebt? Ist man der Familie lästig? Was passiert wenn man krank und gebrechlich sein wird?Karin Karlbauer als Ambra, Gernot Kurz als Libero Bocca und Walter Seljak als Luigi Lapaglia geben unter der Regie von Christina Jonke einen Einblick wie es sein könnte.

Das Stück sagt JA zum Leben, denn es gibt immer einen Plan zu entwickeln, ein Ziel zu verfolgen - solange man einen Freund oder eine Freundin hat.Nach der Spielzeit in Klagenfurt ist die Produktion zum internationalen Theaterfestival "Entfalten" nach klausen in Südtirol eingeladen (24. - 26. Mai 2018)