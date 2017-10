„Die wahren Abenteuer sind in meinem Kopf”, Gemeinschaftsausstellung des Kunstverein Velden bei der Lange Nacht der Museen

08.10.2017, 17:46 Uhr

Die Werke umfasste eine Vielzahl an Motiven und Techniken.Ab 18 Uhr hatte man die Möglichkeit im 1. Stock mit anwesenden Künstlern Gespräche zu führen. Zudem konnten die kleinen wie auch großen Gäste eine Collage selbständig gestalten. Der Workshop war sehr gut besucht und es entstand ein ansprechendes Gesamtwerk.Großes Interesse weckten auch die Filzarbeiten bzw. das Entstehen kleiner Figuren in der Nadelfilztechnik.Im Erdgeschoss stellte Obmann des Kunstvereins, Alfred Scheikl, seine anspruchsvollen Werke aus.Auch konnte man Keramikarbeiten eines Vereinsmitgliedes bestaunen - im Obergeschoss stellte Kunstvereinsmitglied Siegfried Zellot seine Kunstwerke aus.Das Europahaus stand zur Langen Nacht für den Kunstverein Velden, der sich nicht nur mit einzigartiger Kunst, sondern auch mit Aktivitäten, Gesprächen sowie Snacks und Getränken präsentierte.Insgesamt eine sehr gelungene Gemeinschaftsausstellung die in Kombination mit den Einzelausstellern zu einer eindrucksvollen Kunstreise im Europahaus führte die nicht nur Kunst auf Leinwand zeigte, sondern auch andere Gebiete in denen die Kunstvereinsmitglieder künstlerisch tätig sind vorstellte.