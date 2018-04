einfachnäherdran: Regionauten Ausflugs-Tipp Nockalmstraße

25.04.2018, 03:00 Uhr

KÄRNTEN. Mit unserer Kampagne #einfachnäherdran holen wir unsere Regionauten (Leserreporter) vor den Vorhang. Nachdem wir im vergangenen Jahr einige unserer Leser persönlich vorgestellt haben, verraten unsere Regionauten diesmal in einem Interview ihre ganz persönlichen Ausflugs-Tipps.

Infobox: Nockalmstraße

35 Kilometer lange Straße von Innerkrems oder Ebene Reichenau aus.

www.nockalmstrasse.at

Befahrbar von Anfang Mai bis Ende Oktober

Preise auf der Homepage angeführt

Highlights:

Kassenstelle Innerkrems

Penkerhütte

Biosphärenpark-Zentrum Nockalmhof

Heiligenbachhütte

"Wildtiere und Lebensraum" in der Pfandlhütte

Almwirtschaftsmuseum Zechneralm

Höchster Punkt: Eisentalhöhe (2.042 m)

Almrarität Karlbad

Stangalmhütte

Tangenerhütte

Steigerhütte

Grundalm "Silva Magica"

Wolitzenhütte

Glockenhütte auf der "Schiestlscharte"

Windebensee

Weg der Elemente

Priesshütte

Sigi's Natursaibling

Ebene Reichenau

Die Nockalmstraße mit der wirklich vielfältigen Natur, die sich an sie anfügt.Hat man die Mautstelle hinter sich gelassen, beginnt das Abenteuer mit dem "Weg der Elemente". Hat man diesen erkundet, ist es ein Muss, beim Windebensee zu fotografieren und diese imposanten Pflanzen, Sträucher und Bäume zu erforschen und zu bestaunen. Die Glockenhütte ist eine urige Hütte mit einer Multivisions-Schau im ersten Stock und dahinter gibt es eine Wunschglocke, welche zum Läuten einlädt. Hat man sich etwas gewünscht und sich auch gestärkt, fährt man zur "Silva Magica" auf der Grundalm in eine andere Welt der Naturgeheimnisse und Wesen.Das Karlbad ist bekannt durch seine 300 Jahre alte Bade-Tradition. Mit im Feuer erhitzten Steinen wird das Badewasser in den Holz-Badetrögen erwärmt.Dann auf die Eisentalhöhe, den höchsten Punkt der Nockalmstraße. Dort gibt es einige Möglichkeiten, seinen Wandertrieb zu stillen. Zum Beispiel der Große Königstuhl als Schnittpunkt der drei Bundesländer Kärnten, Salzburg und Steiermark.Die Zechneralm sticht durch ihre Baum- und Wurzelfiguren hervor und durch das Almmuseum sowie den Murmeltier-Abenteuerspielplatz.Die Pfandlhütte bietet eine Erlebnisausstellung - Lebensräume zwischen Mensch und Tier.Bevor man die Nockalmstraße wieder verlässt, bietet das Biosphärenpark-Zentrum noch den 3DD-Kinofilm "Grüne Inseln im Strom der Zeit".Die Nockalmstraße ist für Familien und jedermann geeignet. Sie ist auch für Natur-Genießer ein wahres Erlebnis. Ein heißer Tipp ist die "Kärnten Card", mit der die Straße gratis benützt werden kann.Nicht nur an der Nockalmstraße, sondern auch zahlreiche Hütten etwas abseits der Route bieten Köstlichkeiten aus eigener Produktion an.Die Nockalmstraße ist eine mautpflichtige Passstraße in Kärnten. Sie führt von Innerkrems über die Eisentalhöhe, Karlbad, Grundtal, Schiestelscharte und Winkltal nach Ebene Reichenau.Man erkundet die Nockalmstraße am besten mit Auto oder Motorrad. Aus dem Westen bzw. Norden fährt man über Kremsbrücke und Innerkrems rechts abzweigend auf das 35 Kilometer lange und mit 52 Kehren ausgestattete Juwel. Die Anfahrt aus dem Süden und Osten ist über Feldkirchen in Richtung Turrach möglich - bei Reichenau links abbiegen auf die Nockalmstraße.Geöffnet ist die Nockalmstraße von Anfang Mai bis Ende Oktober. Von mir wird diese Straße einige Male im Jahr befahren und die umliegenden Nocken gerne erwandert. Auf geht's!