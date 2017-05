!! DerELECTRONIC FALLOUT ist zurück !!

Was lange währt wird endlich gut und mit Stolz präsentieren wir Euch am 3. Juni endlich wieder ein Electronic Fallout im VolXhaus Klagenfurt Das Beste aus DARK-ELECTRO / GOTHIC-ROCK / EBM & SYNTHPOP by

DJ Tumor | electronic fallout (Resident)Mijk Destino (Schattenwelt.at)Dj Electrohead (Graz)Einlass: 20:30hBeginn: 21hEintritt: € 8.- (€ 5.- mit Gutschein)Lasst Euch dieses besondere Event nicht entgehen, denn wir haben noch eine weitere große Überraschung für Euch parat.PS: Da es sich um eine Veranstaltung der "Gothic-Szene" handelt ersuchen wir Euch um passende Kleidung. Bitte die Turnschuhe, Shorts, Blümchen-Tops und karrierten Hemden zuhause lassen.