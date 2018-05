Farbenspiel für Herz und Seele!

04.05.2018, 06:52 Uhr

In Kooperation mit dem Katholischen Familienwerk wurde am 3. Mai 2018 die erste Kindermalschule im Diözesanhaus eröffnet. Über 20 Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um dieses außergewöhnliche Kreativangebot auszuprobieren. Nach einer kurzen Einführung ging es gleich ans Werk bzw. an die Staffeln und die Resultate waren schlichtweg beeindruckend. Ab jetzt ist das Diözesanhaus um eine liebenswerte Attraktion reicher und zeigt sich als offenes, kinderfreundliches Haus.Die Kindermalschule ist ein kreatives Angebot zur Entwicklung unserer Kinder, das genauso wichtig ist wie beispielsweise sportliche oder musikalische Früherziehung und eine wertvolle Freizeitbeschäftigung darstellt. Die meisten Kinder sind freudig bei der Sache – und immer wieder sieht man besonders begabte Malkinder, deren Talent unbedingt gefördert werden sollte.In den Malwerkstätten der Kärntner Kindermalschule treffen sich schuljahrbegleitend wöchentlich (außer an Feiertagen und Schulferien) zum festen Termin die Malschulkinder zwischen 6 und 11 Jahren. Der Inhalt besteht aus malen mit Künstlerfarben auf großen Formaten, selbstbestimmt, ohne Erfolgsdruck und ohne thematische Vorschriften. Die Kinder werden zuvorkommend und wertschätzend von qualifizierten MalbegleiterInnen betreut. In konzentrierter und kreativer Atmosphäre der Malwerkstatt machen sich die Kinder ihr eigenes Bild von sich und ihrer Welt. Zum Abschluss des Malschuljahres gibt es mit den Kindern und allen Interessierten eine Ausstellung.Infos: Laura Grabner und ihr Kreativteam, Tel.: 0676/ 52 28 710