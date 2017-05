Father and Suns rocken Mutters Herz

, Bischof-Dr.-Köstner-Platz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT Seit mehr als 20 Jahren wird der Muttertag in der Don Bosco-Kirche zum Gospel-Day. Es ist schon Tradition, dass die Gruppe „Father and Suns“ die Morgenmesse, diesmal am Sonntag, dem 14. Mai um 9.30 Uhr singt. Im Anschluss an die Messe mit Pater Albert Miggisch, gibt das Trio noch ein kleines Konzert mit Highlights aus dem heurigen Programm.