Kärnten: Bilder des Monats April 2017

02.05.2017, 10:30 Uhr

Einfach nur wunderschön! Den April mit all seinen Facetten haben unsere Regionauten eingefangen. Danke für die tollen Bilder!

Viele unserer Regionauten zeigen uns täglich ihre schönen Schnappschüsse. Einmal im Monat präsentieren wir eine Auswahl der Bilder in dieser Galerie - diesmal die Schnappschüsse von April 2017!Einfach Kamera oder Smartphone zücken und den Schnappschuss hier hochladen und mit einem kurzen Bildtext versehen.Man kann die Bilder auch in die Gruppe Schnappschussecke laden. In der Gruppe kann man seine Bilder mit der Online-Community teilen.