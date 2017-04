Konzert hilft Kärntnern in Not

KLAGENFURT. Mit dem "Karlheinz Miklin Doubletrio" ist am Freitag, dem 5. Mai, eine ausergewöhnliche Formation zu Gast in der Landeshaupstadt.

Die bekannte, aus Kärnten stammende Jazzlegende Karlheinz Miklin tritt im Zuge des Benefizkonzerts „Rhythm is the King“ des Soroptimist Club International Klagenfurt um 19.30 Uhr im Künstlerhaus erstmals mit der neuen Formation in Klagenfurt auf.

Die Konstellation mit je zwei Bassisten und Schlagzeugern, noch dazu generationsübergreifend, verspricht neue Klangnuancen und erfrischende Wendungen. Mit der außergewöhnlichen Gruppierung will Miklin dem Klagenfurter Publikum stilistische Vielfalt und gleichzeitig ein kompaktes Ganzes bieten. Karlheinz Miklin, Ewald Oberleitner, Michael Ringer, Karlheinz Miklin jr. und Benny Hrdina sorgen für einen stimmungsvollen Abend für den guten Zweck. Der Reinerlös kommt in Not geratenen Kärntner Familien zugute.