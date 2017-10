Konzertwochenende im Stereo Club

, Viktringer Ring 39 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURt. Am Freitag, dem 13. Oktober, um 20.30 Uhr präsentiert der Ebenthaler Stefan Thaler im Stereo Club sein neues Album „Alle Zeit der Welt“ welches mit leichten Pop-Balladen, schnelleren Rocknummern bis hin zu ruhigeren Reggae-Klängen einiges zu bieten hat. Weiters mit dabei sind Normal Stolz und "Chaos Alarm".

Fans von härteren Klängen kommen dann am Samstag, dem 14. Oktober, ab 19 Uhr bei "Follow the Goat 2017" auf ihre Kosten. Zu hören gibt es "Obscurity", mit ihrem ersten Kärntenkonzert, sowie "Under Destruction", "CroworD" sowie "Church of Necrolust".