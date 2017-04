Livi Sche "Farbenspiel/ Tanz der Seifenblasen"

AT

Klagenfurt am Wörthersee

Zur ihrer ersten Vernissage unter dem Titel "Farbenspiel/ Tanz der Seifenblasen" lädt die Klagenfurter Künstlerin Livi Sche (Olivia Scherwitzl).



Livi Sche wurde am 28.3.1977 in Klagenfurt geboren und liebt es mit ihren abstrakt zeitgeistlichen Bilder kleine Geschichten zu erzählen.

Mit der hellen, harmonischen Farbwahl in ihren Werke, versucht sie Lichtblicke ins Alltagsgrau zu setzen.



Das Opening der Veranstaltung findet um 18:00 Uhr, die Eröffnung mit Einführungsworten durch Galerist Martin Del Cardinale um 19:00 Uhr statt.



Für kleine kulinarische Hochgenüsse sorgt Laura Piuk mit Team.