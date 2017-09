Männerchor singt seltene Werke

, Martin-Luther-Platz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Am Samstag, dem 7. Oktober, um 16.30 Uhr präsentiert der Männerchor Koschatbund in der Johanneskirche die Walzeridylle "Ein Sonntag auf der Alm" mit Kärntner Volkslied Inhalten und scherzhaften Aussagen. Auch der Schneewalzer ist in der Komposition verarbeitet. Bereichert wird der Konzertabend durch die Aufführung der "Viktringer Gstanzeln" und von "Aus den Karwanken" vorgetragen vom Gesangssolisten Günther Magerle. Apostolos Kallos begleitet den Chor am Klavier.