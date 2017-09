Otto Retzer zu Gast beim Filmbrunch

AT

INNENSTADT. Karl Spiehs produzierte mit seiner „Lisa-Film“ seit den frühen 1970iger Jahren am Wörthersee lustig, leichte Kassenschlager. Unter den lokalen Mitarbeitern war auch Otto Retzer welcher beim Film sämtliche Karrierestufen durchlief. Die Innenstadtkaufleute laden am Sonntag, 8. Oktober, um 10 Uhr zum Filmbrunch in den Sandwirth. Otto Retzer öffnet dabei seine Schatzkiste mit Anekdoten, Erinnerungen, Histörchen und Geschichten. Reservierung unter 0463/56209-504 oder restaurant@sandwirth.at erforderlich.