, Schleppe Platz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Schleppe Eventhalle , Schleppe Platz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Der Zweigverein Landesgruppe Kärnten der Gesellschaft Österreichischer Kakteenfreunde lädt am Samstag, dem 13. Mai, von 9 bis 16 Uhr wieder zur Pflanzenraritäten und Kakteenbörse Süd in die Schleppe Eventarena ein. Die Besucher erwartet eine Vielfalt an Kakteen und anderen Sukkulenten, von pflegeleichten Pflanzen bis zur heißbegährten Rarität, Kakteensubstrate, Zubehör, Informationen und Beratung zur Kakteenpflege. In diesem Jahr wird die Börse außerdem um Pflanzenraritäten in Bio-Qualität, Moor- und Sumpfpflanzen, Orchideen, Beerensträucher, Gemüsepflanzen und mehr erweitert.