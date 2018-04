Pop Punk Nerds mit neuem Album

25.04.2018, 08:00 Uhr

Seit zweieinhalb Jahren ist die Pop Punk Band "Dorkatron" den auf Bühnen unterwegs und präsentiert nun ihr zweites Werk "The Extra Mile".

KLAGENFURT/ FELDKIRCHEN. Die Klagenfurter Manuel Waldner, Jürgen Oberhauser, Marcel Rankl und Michi Kallischnigg verbindet die Liebe zum Pop Punk. Vor zweieinhalb Jahren zog es den gebürtigen Feldkirchner Manuel Waldner von Wien zurück nach Kärnten. Jahrelang spielte er Bass bei den "DeeCracks", einer der bekanntesten und umtriebigsten Bands in der österreichischen Punk Rock Szene. Zusammen mit dem langjährigen Tourfahrer der "DeeCracks", Michi "Kalle" Kallischnigg, beschloss man, der etwas eingeschlafenen Punk Rock Community in Klagenfurt mit einer neuen Band wieder etwas Leben einzuhauchen. Mit Marcel und Jürgen gründete man "Dorkatron". Aus dem englischen übersetzt ist ein "Dork" ein "Trottel" oder "Nerd". Und der Name ist Programm. In ihren Bühnenoutfits sehen die vier Musiker aus, so wie man sich den typischen Streber vorstellt. Ihre Lieder handeln von der Schule, von der Verliebtheit des Schülers in seine Lehrerin, von Computerspielen oder auch von Science Fiction Filmen.Der Album- und Songtitel "The Extra Mile" besingt den Extra Weg den man oft gehen muss um sein Ziel zu erreichen. Außerdem ist der Titel auch eine Anspielung auf Manuels Hund Mayla, so der Schlagzeuger der Band.

Pop Punk verbindet

Release Party

Erscheinen wird das Album der Band wieder auf dem Label "Monster Zero Records". Das Pop Punk verbindet zeigt die Entstehung von "The Extra Mile". Gegründet wurde das Label in Rotterdam. Der Gründer zog der Liebe wegen nach Innsbruck und sorgt sich um Bands aus ganz Europa, so auch um die "Nerds" aus Kärnten. Aufgenommen wurden die EP mit sechs Liedern in den Klagenfurter Pegel-Studios von Marco Perdacher, gepresst werden die CDs von einem Spanier mit einem Werk in Tschechien. Die Pop Punk Community in Europa ist wie eine große Famile. Man weiß, dass man mit dieser Musik nicht reich werden kann, es ist eher ein teures, zeitaufwendiges Hobby. Aber auf der Bühne zu stehen und seine Lieder zu spielen ist einfach ein geiles Gefühl, so der Schlagzeuger Manuel, der mit Bassisten Jürgen "Bobo" Oberhauser für die Entstehung der Songs und Texte zuständig ist. So ist es auch nicht verwunderlich, dass man sich 2017 für eine Konzert am "Summer in October" Festival auf den Weg nach Belgien machte - 2400 Kilometer hin und zurück.Am 17. Mai findet in der Klagenfurter Mammut Bar am Messegelände dann eine große Release Party statt, wo "The Extra Mile" dem Publikum präsentiert wird. Die Besucher dürfen sich außerdem auf ein Barbecue sowie ein Akustik-Set des Punk Rock Trios "Hurricane Season" freuen. Anschließend geht es für die Band für einige Konzerte nach Italien. Mitte Mai erscheint das Werk dann weltweit als CD und auch als Vinyl. Auch ein Musikvideo wurde zum Titeltrack "The Extra Mile" in der Buchhandlung Heyn gedreht welches in den nächsten Wochen erscheint.