Sonderführung in der Stadtgalerie

Klagenfurt am Wörthersee

KLAGENFURT. Am Donnerstag, dem 11. Mai, um 18 Uhr gibt es in der Stadtgalerie die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Sonderführung im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Ordnung und Obsession“ mit dem Kurator Alexander Gerdanovits und dem Künstler Franz Moro.