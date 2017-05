Stück feiert Premiere in der theaterHALLE 11

KLAGENFURT. Das klagenfurter ensemble lädt am Freitag, dem 5. Mai, um 20 Uhr zur Premier von "Nietzsche oder Das deutsche Elend" in die theaterHALLE 11 ein. Das 1992 vom Schauspielhaus Wien uraufgeführte Stück des Kärntner Autors Alexander Widner findet nach 25 Jahren in der Regie von Alexander Mitterer nach Kärnten und soll einmal mehr die Vielfalt der in Kärnten vorhandenen Dichtung sichtbar machen. Infos: www.klagenfurterensemble.at