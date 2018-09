Über die Millstätter Alpe

20.09.2018, 22:09 Uhr

Von der Schwaigerhütte zur Lammersdofer Hütte



Mit der DSG Concordia, welche für ihre Mitglieder Ausflüge und Reisen veranstaltet, nehmen wir am Ausflug auf die Millstätter Alpe teil. Um 8 Uhr steigen 28 Personen in Klagenfurt gut gelaunt in den Bus. Die Fahrt geht über die Autobahn bis nach Spittal/Drau und weiter nach Seeboden. Über die sehr kurvenreiche Millstätter Almstrasse erreichen wir unser Ziel, die Schwaigerhütte auf 1623 Höhenmeter. Die Rucksäcke werden geschultert und auf der flach ansteigenden Forststrasse marschieren wir bei strahlendem Sonnenschein zur Alexander Hütte. Weiter geht es, noch immer auf der Forststrasse, zur Millstätter Hütte, wo eine kurze Rast gemacht wird. Hier gibt es einen ausgezeichneten Kaiserschmarrn !!! Nach erfolgter Stärkung geht es weiter über das Millstätter Törl und auf dem Kaisersteig zum Granattor. Nun beginnt der Abstieg und nach insgesamt 3½ Stunden (reine Gehzeit) und 13,6 km erreichen wir die Lammersdorfer Hütte. Auch hier ist die Küche ausgezeichnet !! Unser Bus ist inzwischen auch eingelangt und um ca. 16 Uhr geht es wieder hemwärts.