Unterwegs sein

AT

Klagenfurt am Wörthersee

, Lidmanskygasse 8 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Galerie de La Tour , Lidmanskygasse 8 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

In der Galerie de La Tour in Klagenfurt zeigen in der Sommerausstellung Küstler ihre Werke zum Thema Reisezeit.