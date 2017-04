Veranstaltungen am 1. Mai

Klagenfurt am Wörthersee: Klagenfurt |

KLAGENFURT. Am Tag der Arbeit, Montag, dem 1. Mai, finden in Klagenfurt und den umliegenden Gemeinden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Hier finden Sie einen Überblick:

Klagenfurt: - 1. Mai Familienfest der SPÖ von 9 bis 16 Uhr, auf der Spielwiese Kreuzbergl mit Musik, Ponyreiten, Glückshafen, Kinderschminken, Rätselrallye, Kletterturm, Magic Zuze.

- Familien Rad Tag mit kulturhistorischer Begleitung der Naturfreunde. Abfahrt um 9.30 Uhr, im AK/ÖGB-Innenhof in der Gabelsbergerstraße. Info und Anmeldung unter alexandra.miklau@naturfreunde.at oder 51 28 60. Ebenthal: - Familienmaifest der SPÖ Ebenthal um 9 Uhr, im Zelt beim Gemeindeamt.

- 1. Mai-Fest der Burgrichter zu Gurnitz beim Mehrzweckhaus Gurnitz (Ebenthal). Um 11 Uhr Heilige Messe bei der Florianikapelle, Nachmittagsprogramm mit der Landjugend Ebenthal und dem Volksliedchor St. Veit, plus Maibaum-Versteigerung.

- Familienwallfahrt des Katholischen Familienwerks mit Treffpunkt um 10 Uhr bei der Kirche in Ebenthal. Anschließend gemütliche Wanderung nach Gurnitz mit kurzen Impuls-Pausen. Info und Anmeldung: 0676/8772 2447 oder ka.kfw@kath-kirche-kaernten.at. Hörtendorf: - Radwandertag der SPÖ mit Start um 10 Uhr, beim Veranstaltungszentrum Castellino. Fahrtstrecke ca. 30 km. Maria Saal: - 1. Mai-Familienfest der Kinderfreunde ab 13 Uhr, am Sportplatz Maria Saal. Ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit „Siegi & Siegi“, Kleinkinder-Bereich, Hupfburg, Spielestationen, Verlosung u. v. m.

- Singen, Spielen, Tanzen in den Mai ab 13 Uhr, im Freilichtmuseum Maria Saal.

- Tanz in den Mai der Landjugend Zollfeld um 20.30 Uhr, Gasthaus Rauter. Feistritz: - Maibaumaufstelln und Maibaumkraxeln: Aufstellen am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr, Kraxeln mit Grillerei am Montag, 1. Mai, ab 11.30 Uhr, am Dorfplatz Suetschach.

- 1. Mai-Kundgebung der SPÖ um 10.30 Uhr, im Kulturhaus Feistritz.

- UPS-Kinder-Maibaumkraxeln um 14 Uhr, im Sportzentrum Feistritz. Poggersdorf: - Tanz um den Maibaum der SPÖ Poggersdorf am Sonntag, 30. April. Ab 11 Uhr Festprogramm am Hauptplatz. Musik: Duo Hubert und Heinz. Mitwirkende: VS, Kinderhort, Elternverein, Brauchtumsgruppe und FF Poggersdorf, AGV-Freundschaft an der Gurk, Poggersdorfer Moorteufel.

- Maibaumfest der Dorfgemeinschaft Leibsdorf ab 10 Uhr, in Jakes Stadl. Magdalensberg: - 1. Mai-Feier der SPÖ Magdalensberg am Sportplatz in Deinsdorf. Um 13.30 Uhr Bieranstich, um 14 Uhr Maibaum-Aufstellen, Festansprachen um 14.30 Uhr, im Anschluss Auftritt der Landjugend Magdalensberg. Ab 13.30 Uhr Hupfburg, Kinderschminken, Ballon-Modellieren und gratis Kinder-Getränke.

- 1. Mai-Feier der Dorfgemeinschaft Ottmanach um 10 Uhr, am Dorfplatz Ottmanach. Grafenstein - Familienwandertag der SPÖ Grafenstein um 9 Uhr, bei der Sportstätte Grafenstein. Moosburg: - Maibaumsetzen der Dorfgemeinschaft Tigring um 10 Uhr, am Dorfplatz Tigring.

- 1. Mai-Fest mit Maibaumkraxeln der Landjugend Moosburg um 14 Uhr, auf der Schlosswiese Moosburg. Techelsberg: - 1. Mai-Feier der SPÖ Techelsberg: Montag, 1. Mai, 13 Uhr, Sportplatz St. Martin. Pörtschach: - Pörtschacher Maifeier ab 10 Uhr, am Kirchplatz Pörtschach mit Darbietungen und Tanz der Kinder der Volksschule, Maibaumkraxeln für die Kinder und mehr. Krumpendorf: - Maifest der Krumpendorfer Vereine ab 10 Uhr, am Sportplatz Krumpendorf. Keutschach: - Tanz um den Maibaum mit Maibaumkraxeln der Volkstanzgruppe Keutschach um 10.15 Uhr, am Schlossareal. Mitwirkende: Kindergarten & Volksschule, Musikschüler von Hans Ogris, JVTG Keutschach. Maria Wörth: - 1. Mai-Veranstaltung der SPÖ Maria Wörth ab 10 Uhr, auf der Webernigwiese Reifnitz. Köttmannsdorf: 1. Mai Radwandertag der SPÖ Köttmannsdorf um 10 Uhr, vor der Volksschule Köttmannsdorf. Mit Unterhaltung von DJ Heimo, Schätzspiel, Mai-Auftanz der Landjugend, Geschicklichkeits-Parkour vom Bike Team Köttmannsdorf. Ferlach: - Familienfest der SPÖ, Kinderfreunde und PVÖ Ferlach um 10 Uhr, am Hauptplatz Ferlach.

- Maibaumfest der Dorfgemeinschaft Hollenburg um 11 Uhr, bei der Wegscheide. Maria Rain: - 7. Dirndl- und Lederhosenkirchtag mit Maibaumaufstellen um 11 Uhr, am Sportplatz Maria Rain. Maibaum-Segnung um 10.30 Uhr, dann Darbietungen der Maria Rainer Vereine, Frühschoppen mit dem Jugend-Musikverein Maria Rain, Bieranstich, Maibaumaufstellen durch die Feuerwehren, Kinderhüpfburg und mehr. St. Margareten: - 1. Mai-Veranstaltung der SPÖ St. Margareten am Sonntag, 30. April, am Parkplatz gegenüber der ehemaligen Volksbank.