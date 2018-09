Very(iss)ima-Blog: Feigencarpaccio mit Mozzarella

13.09.2018, 06:00 Uhr

Very(iss)ima ist der Food- und Genussblog der Villacherin Verena Schaller.

Genau richtig, um uns den Abschied vom Sommer etwas zu versüßen, sind nun auch wieder frische Feigen saisonal erhältlich. Die Frucht, die zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt zählt, schmeckt nicht nur köstlich süß, sondern ist auch sehr gesund. Mein Rezept für Feigencarpaccio mit Mozzarella eignet sich hervorragend als raffinierte Vorspeise oder als köstlicher Snack zwischendurch. Aber am besten ihr versucht es selbst!

Und so wird es gemacht:

4 -6 frische Feigen

250 g Mozzarella

frischen Rosmarin

schwarze Oliven, geröstet

1 EL Olivenöl

1 TL Honig

1/2 Zitrone

Salz

schwarzen Pfeffer, geschrotet

2 Portionen, Dauer ca. 20 Minuten1. Feigen waschen, trocknen und in sehr dünne Scheiben schneiden, den Mozzarella ebenfalls in sehr dünne Scheiben schneiden. Rosmarin waschen und grob hacken, die Oliven entkernen und klein schneiden.2. Feigen und Mozzarella abwechselnd auf einen Teller auflegen und mit Rosmarin und Oliven bestreuen3. Olivenöl, Honig, den Saft der Zitronen, Salz und Pfeffer zu einem sämigen Dressing verrühren und über das Carpaccio träufeln4. Etwa 10 Minuten gekühlt ziehen lassen und schon könnt ihr euer Carpaccio genießen.5. Wer mag, kann das Feigencarpaccio gerne auch noch mit etwas Prosciutto verfeinern.Genießt den Tag & alles LiebeEure Very