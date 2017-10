Vortrag über die Berge des Landes

, Bahnhofstraße , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

WKO , Bahnhofstraße , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Der Alpenverein Klagenfurt lädt am Mittwoch, dem 18. Oktober, um 19.30 Uhr zum Vortrag "Austria Alpin" in den Karl-Baurecht-Saal der WKO ein. Der Vortrag von Herbert Raffalt ist eine fotografische Hymne an das Land der Berge. Die Besucher lernen dabei die höchsten und schönsten Gipfel Österreichs in ihrer atemberaubenden Größe und Schönheit kennen.