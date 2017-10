Der 28. Kärntner Herztag im Klinkum Klagenfurt

AT

KLAGENFURT. Der Herzverband Kärnten veranstaltet in Kooperation mit dem Klinikum Klagenfurt am Wörthersee am Samstag, dem 14. Oktober, von 8 bis 13 Uhr den 28. Kärntner Herztag im Klinkum. Über Prävention und Therapie bei Herz-Kreislauferkrankungen erfahren Interessierte bei zahlreichen Vorträgen. Zudem haben Besucher die Möglichkeit bei dem Stand der Kärntner Gebietskrankenkasse kostenfreie Blutwertebestimmung (Cholesterin und Blutzucker) durchführen zu lassen. Aber auch Hörtests werden vorgenommen (Firma Neuroth). Außerdem sind Arztgespräche und Ernährungsberatungen möglich. Weitere Highlights sind die Besichtigung des Katheter-Labors im Klinikum und ein „Schau-OP mit Herz-Lungen-Maschine“.