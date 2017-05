Enzyme - wichtige Helfer für das Immunsystem

Enzyme sind biologische Katalysatoren, die den zellulären Stoffwechsel des Körpers lenken und beschleunigen. Deshalb werden Enzyme sehr erfolgreich in der Therapie von akuten oder chronischen Entzündungen, wie z.B. Arthrose/Rheuma, Krebs, Diabetes, Borreliose oder Sportverletzungen, eingesetzt. Dr. med. Hellmut Münch, Leiter der Medizinischen Enzymforschungsgesellschaft, wird in seinem spannenden Vortrag die Möglichkeiten der zellulären Grundregulation darstellen. Hierbei wird er insbesondere auf neue Erkenntnisse der Enzymforschung eingehen und in einer anschließenden Diskussion die Fragen aus dem Publikum beantworten.

