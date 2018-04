27.04.2018, 15:46 Uhr

Alltägliche Probleme und Herausforderungen können dabei schnell zu großen Belastungen und Hilflosigkeiten werden. Um zu erfahren, dass betroffene Familien diese nicht als einzige er- und durchleben, wurde vom Katholischen Bildungswerk, unter der Leitung von Frau Winter, eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit AD(H)S und/oder Asperger-Syndrom ins Leben gerufen!

Treffen für Eltern:

Familientreffen:

Bei den regelmäßig stattfindenden Treffen können sich Eltern, (Mit)Erziehende und Familienangehörige anerkennend, wertschätzend und respektvoll miteinander austauschen und von erlebten Höhen und Tiefen erzählen. Durch die gemeinsamen Gespräche kommt es zur gegenseitigen Stärkung und Unterstützung, neue Sichtweisen und vielfältige Wege eröffnen sich. Damit die Eltern sich in Ruhe auf den Austausch konzentrieren können, bieten wir bei Bedarf und unter Voranmeldung kostenfreie Kinderbetreuung an.Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich untereinander kennenzulernen und Freundschaften zu knüpfen, werden in Absprache mit der Gruppe auch gemeinsamemit verschiedenen Unternehmungen organisiert.Beitrag pro Treffen: 3,- Euro (werden für die Gruppe verwendet).Dienstag, 8, Mai und Donnerstag, 24. Mai 2018 von 9.00-11.00 UhrDiözesanhaus Klagenfurt, Tarviser Straße 30Samstag, 5.Mai 2018, ab 11 Uhr am PyramidenkogelKatrin Winter, Mutter von drei Kindern (13,10,7 Jahre), zwei Söhne mit diagnostizierter ADHS, einer davon mit Asperger-SyndromWir freuen uns auf Euer Kommen!Cindy Sablatnig B.A., MAT 0676/ 8772 2422E cindy.sablatnig@kath-kirche-kaernten.atODERKatrin WinterT 0650/ 2781981E kati.winter@gmx.at